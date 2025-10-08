Стало известно, что убийца архитектора Супоницкого писал своей бывшей жене

Убийца архитектора Александра Супоницкого писал бывшей жене в день расправы. Об этом сообщает «78. Новости» со ссылкой на источник.

«Сегодня будут обыски. Прости за все. По-другому не мог! Очень вас люблю», — приводят журналисты сообщение убийцы.

По информации «78. Новости», мужчина ушел рано утром якобы в спортзал. По словам источника, Александр Супоницкий и Константин Козырев были знакомы более 15 лет — архитектор разрабатывал проект загородного дома для Козырева. Отмечается, что ранее за ним не замечали признаков агрессивного или неуравновешенного поведения.

Жена Супоницкого Александра в свою очередь рассказала Telegram-каналу «112», что пыталась спасти от пожара убийцу своего мужа.

По ее словам, утром 8 октября ее супруг должен был отвезти их дочь Стефанию в школу. Почти сразу, как только они вышли из дома, раздались выстрелы и женщина услышала детский крик. Она подбежала к двери и открыла ее, после чего в квартиру вбежала испуганная дочь со словами: «Стреляют в папу!». Женщина спрятала всех троих детей в ванной комнате, велела запереться изнутри и вышла в подъезд. У лифта она обнаружила тело супруга, лежавшего в крови, и сразу поняла, что он погиб.

После этого Алиса вернулась домой и вызвала полицию. Через несколько минут в квартире напротив начался пожар. В окне она увидела силуэт мужчины и пыталась привлечь его внимание, чтобы предупредить об огне. Спустя мгновение в той квартире произошел выстрел — позже выяснилось, что это был Козырев.

По словам Супоницкой, супруг не делился с ней подробностями своей работы и не говорил о возможных проблемах, поэтому мотив преступления ей неизвестен. С Козыревым она знакома не была.

По данным источника «112», Супоницкий мог быть должен Козыреву около $5 млн, которые занял в 2019 году под расписку.

