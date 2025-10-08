На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция Москвы с начала года депортировала из России несколько тысяч нелегалов

В Москве полицейские выдворили из России за 9 месяцев более 15 тысяч мигрантов
true
true
true
close
Ilya Moskovets/Global Look Press

Сотрудники московской полиции выдворили из России в период с января по сентябрь 2025 года свыше 15 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции сообщил врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игорь Дудник, передает ТАСС.

«За 9 месяцев выдворили за пределы РФ более 15 тысяч иностранных граждан», — сказал чиновник.

Должностные лица МВД России с 5 февраля 2025 года получили право самостоятельно принимать решения о выдворении из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за некоторые правонарушения.

В августе депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи, чтобы решить проблему с переполненными детскими садами и школами. Его коллега Михаил Матвеев поддержал эту инициативу, но обратил внимание на юридические тонкости. При этом он посчитал нужным ввести обязательный сбор биоматериала у всех въезжающих в страну иностранцев — для профилактики половых преступлений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России могут «отлучить» от госконтрактов компании с рабочими-нелегалами.

