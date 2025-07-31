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Работающих по квоте правительства РФ мигрантов освободили от тестирования

В России освободили работающих по квоте мигрантов от экзаменов по русскому языку
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Александр Кряжев/РИА Новости

Мигрантов, работающих в России по квоте правительства РФ, освободили от тестирования на знание русского языка, отечественной истории и основ законодательства РФ. Соответствующий закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что иностранным гражданам, которые ведут трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках установленной кабмином РФ квоты, не нужно будет подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу.

Авторы данной инициативы отмечали, что такая мера позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранцев. Это, в свою очередь, позволит насытить экономику РФ и удовлетворить потребности в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.

Законом также предусматривается увеличение срока предоставления при выдач РВП (разрешение на временное проживание) документа, подтверждающего владение русским языком, для квалифицированных специалистов. Речь идет о иностранцах, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда РФ.

Ранее сообщалось, что треть мигрантов в России завалили экзамен по русскому языку.

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