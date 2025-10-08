Политолог оценил слова Рябкова об исчерпании переговорного импульса после Аляски

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай» Федор Лукьянов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал слова замглавы МИД России Сергея Рябкова об утрате переговорного импульса, заданного после встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.

По словам эксперта, Европа научилась оказывать влияние на главу Белого дома — Брюссель заставил его занять более воинствующую позицию.

«После встречи на Аляске у России, США и ряда других стран были большие ожидания на полноценный запуск трека украинского урегулирования. Сейчас Москва подтвердила, что эти надежды не оправдались. Прежние инициативы не сработали, а новые не появляются», — сказал Лукьянов.

При этом он обратил внимание на отсутствие резкости в формулировках Рябкова и призвал не считать, что Москва «хлопнула дверью в диалоге с США».

Как заявил 8 октября Рябков, импульс для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который последовал после встречи Путина с Трампом в Анкоридже, оказался исчерпан. Кроме того, дипломат признал, что российско-американские отношения дали трещину. В Кремле подчеркнули, что диалог Москвы и Вашингтона по линии дипломатических ведомств сейчас находится в «подавленном» состоянии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

