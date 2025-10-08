На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил слова Рябкова об исчерпании переговорного импульса после Аляски

Политолог Лукьянов: переговорный импульс Аляски потерян из-за Европы
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай» Федор Лукьянов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал слова замглавы МИД России Сергея Рябкова об утрате переговорного импульса, заданного после встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.

По словам эксперта, Европа научилась оказывать влияние на главу Белого дома — Брюссель заставил его занять более воинствующую позицию.

«После встречи на Аляске у России, США и ряда других стран были большие ожидания на полноценный запуск трека украинского урегулирования. Сейчас Москва подтвердила, что эти надежды не оправдались. Прежние инициативы не сработали, а новые не появляются», — сказал Лукьянов.

При этом он обратил внимание на отсутствие резкости в формулировках Рябкова и призвал не считать, что Москва «хлопнула дверью в диалоге с США».

Как заявил 8 октября Рябков, импульс для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который последовал после встречи Путина с Трампом в Анкоридже, оказался исчерпан. Кроме того, дипломат признал, что российско-американские отношения дали трещину. В Кремле подчеркнули, что диалог Москвы и Вашингтона по линии дипломатических ведомств сейчас находится в «подавленном» состоянии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, почему США не торопятся с ответом на инициативу РФ по ДСНВ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами