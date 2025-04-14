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Россиянин поджег поле, услышав вой волков

В Забайкалье мужчина поджег поле, испугавшись воя волков

В Балейском районе Забайкалья местный житель устроил степной пожар из-за того, что ему послышался вой волков. Об этом сообщает областное управление МВД.

Сотрудники полиции задержали жителя Балейского района, который устроил степной пожар между селами Онохово и Верх-Кокуй. Забайкалец рассказал, что шел из одного села в другое и ему послышался вой волков. Испугавшись хищников, он устроил пал травы.

Возгорание оперативно потушили прибывшие на место пожарные, огонь успел охватить несколько квадратных метров. 56-летнему сельчанину может грозить штраф до 20 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Гатчинском районе Ленинградской области местный житель устроил пал травы на участке и получил сильные ожоги. 27-летний местный житель жег траву на участке. В какой-то момент мужчина случайно выплеснул на себя керосин, на нем загорелась одежда. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ожогами.

Ранее девушка подожгла поле под Калининградом, чтобы снять видео для соцсетей.

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