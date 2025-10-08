В школе в Германии произошло нападение

Bild: как минимум один человек пострадал при нападении в школе в Германии

В школе дополнительного образования, расположенной в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, произошло нападение, в результате которого как минимум один человек получил серьезные ранения. Об этом сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на полицию.

По ее информации, полиция задержала нападавшего. Он был обнаружен в здании. Преступление, предварительно, было совершено колющим орудием.

Как пишет издание, сейчас спецназ обыскивает учебное заведение. Пока неизвестно, есть ли другие пострадавшие или преступники.

Накануне на мэра города Хердекке в ФРГ Ирис Штальцер было совершено нападение с ножом. 57-летняя женщина была избрана в качестве кандидата от Социал-демократической партии Германии. Ее атаковали вскоре после избрания. Политик получила множественные ножевые ранения. Она находится в критическом состоянии.

Во второй половине мая в берлинской школе на 11-летнего мальчика напали с ножом. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу, где его экстренно прооперировали.

Ранее албанец с мачете пытался разгромить полицейский участок в Германии.