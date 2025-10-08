На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В школе в Германии произошло нападение

Bild: как минимум один человек пострадал при нападении в школе в Германии
true
true
true
close
Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В школе дополнительного образования, расположенной в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, произошло нападение, в результате которого как минимум один человек получил серьезные ранения. Об этом сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на полицию.

По ее информации, полиция задержала нападавшего. Он был обнаружен в здании. Преступление, предварительно, было совершено колющим орудием.

Как пишет издание, сейчас спецназ обыскивает учебное заведение. Пока неизвестно, есть ли другие пострадавшие или преступники.

Накануне на мэра города Хердекке в ФРГ Ирис Штальцер было совершено нападение с ножом. 57-летняя женщина была избрана в качестве кандидата от Социал-демократической партии Германии. Ее атаковали вскоре после избрания. Политик получила множественные ножевые ранения. Она находится в критическом состоянии.

Во второй половине мая в берлинской школе на 11-летнего мальчика напали с ножом. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу, где его экстренно прооперировали.

Ранее албанец с мачете пытался разгромить полицейский участок в Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами