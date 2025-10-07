В Германии напали с ножом на мэра

Spiegel: мэр Хердекке в Германии оказалась в реанимации после нападения с ножом

На мэра города Хердекке в Германии Ирис Штальцер было совершено нападение с ножом. Об этом пишет Der Spiegel.

57-летняя женщина находится в критическом состоянии.

Штальцер была избрана в качестве кандидата от Социал-демократической партии Германии. Ее атаковали вскоре после избрания. Сообщается, что политик получила множественные ножевые ранения.

О личности и мотивах нападавшего пока ничего не известно. Сейчас в округе Эннепе-Рур проводится крупная полицейская операция, подробности которой правоохранители не разглашают.

По данным WDR, Штальцер пережила нападение в обеденное время. После того, как по ней нанесли несколько ударов ножом, она сумела заползти в дом и вызвать помощь. На месте происшествия находится большое количество полицейских и карета скорой помощи.

Ранее в Германии неизвестный напал с топором на пассажиров поезда.