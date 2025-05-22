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В берлинской школе на 11-летнего мальчика напали с ножом

Bild: 11-летний ребенок ранен в результате нападения с ножом в школе Берлина
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Vytautas Kielaitis/Shutterstock/FOTODOM

В берлинской школе на 11-летнего мальчика напали с ножом. Об этом сообщает издание Bild.

«Кровавое нападение на мальчика 11 лет в начальной школе Берлина! Произошло нападение с ножом, ребенок тяжело ранен», — сообщает издание.

По данным источника, пострадавший мальчик был доставлен в больницу, где его экстренно прооперировали. Причины нападения, а также личность преступника, на данный момент неизвестны.

Недавно сообщалось, что в Курске правоохранители разыскивают мужчину, который напал на двух мальчиков по дороге в школу, незнакомец угрожал детям. Грабитель угрожал школьникам расправой и потребовал у них телефоны.

До этого сообщалось, что в Удмуртии мужчина с ножом напал на ребенка в подъезде дома. Обвиняемый под наркотиками вышел из своей квартиры на лестничную площадку. Он увидел 14-летнюю девочку, пригрозил расправой и украл у нее телефон.

Ранее подросток напал с ножом на мужчину в школе олимпийского резерва в Петербурге.

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