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Албанец с мачете пытался разгромить полицейский участок в Германии

Bild: албанец с мачете атаковал полицейский участок в городке Линц-на-Рейне

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X (Бывший Twitter)

Вооруженный мачете албанец глубокой ночью пытался атаковать полицейский участок в немецком городке Линц-на-Рейне. Прибывший спецназ обезвредил его, сообщает Bild в Telegram-канале.

Преступник прибежал с оружием в полицейский участок около 2:40 ночи. По словам прокурора Кобленца Харальда Крузе, он неоднократно выкрикивал «Аллаху Акбар» и заявлял, что хочет уничтожить полицейских.

Однако все пошло не совсем по его плану. Преступник не учел, что вход в отделение полиции осуществляется через тамбур с двумя дистанционно запираемыми дверьми. Войдя через внешнюю дверь, он оказался заблокирован в небольшом помещении.

«Сотрудники полиции пытались объяснить мужчине по переговорному устройству всю безнадежность ситуации, но он не успокаивался», — пишет Bild.

В итоге после прибытия отряда специального назначения он был обезврежен с помощью электрошокера и арестован.

Прокурор пояснил изданию, что первоначальное расследование выявило в действиях нападавшего признаки радикальных исламистских мотивов. В частности, в ходе обыска в квартире был обнаружен нарисованный на стене флаг «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ).

29 августа сообщалось, что исламские террористы хотели уничтожить десятки тысяч людей на концерте Тейлор Свифт в столице Австрии Вене. Информацию предоставило американское ЦРУ. Бойню планировали четыре человека, связанных с ИГ. Полученные сведения помогли австрийским силовикам арестовать подозреваемых. У некоторых из них при обысках обнаружили составные части бомб. Кроме того, у этих людей был доступ к концертной площадке.

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за нападение на фестивале в немецком городе Золинген.

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