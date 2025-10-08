На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам не стоит ждать снега в ближайшее время

Синоптик Позднякова: в ближайшее время в Москве снега не будет
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru заявила, что москвичам не стоит ждать снега в ближайшее время.

По ее словам, первого снега не стоит ждать до конца текущего месяца.

При этом Позднякова подчеркнула, что точный прогноз можно дать лишь на 14 дней, поэтому теоретически мокрый снег в последних числах октября возможен, но на данный момент модели предсказывают достаточно теплый конец месяца.

«До 21 октября и ночью, и днем будут держаться положительные температуры, а осадки, если они будут, выпадут в виде дождя. Предварительно, резкого обвала холода нет», — пояснила синоптик.

Накануне Позднякова говорила, что первый снег в Москве с наибольшей вероятностью может выпасть 30 или 31 октября.

В конце сентября снег покрыл не менее 30% России. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, из-за установившейся холодной погоды снег в ближайшее время не растает. Он отметил, что наличие снежного покрова в северных районах Сибири и Дальнего Востока соответствует типичным климатическим условиям для этого времени года.

Ранее почти 30 человек застряли в пабе из-за снегопада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами