Синоптик Позднякова: в ближайшее время в Москве снега не будет

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru заявила, что москвичам не стоит ждать снега в ближайшее время.

По ее словам, первого снега не стоит ждать до конца текущего месяца.

При этом Позднякова подчеркнула, что точный прогноз можно дать лишь на 14 дней, поэтому теоретически мокрый снег в последних числах октября возможен, но на данный момент модели предсказывают достаточно теплый конец месяца.

«До 21 октября и ночью, и днем будут держаться положительные температуры, а осадки, если они будут, выпадут в виде дождя. Предварительно, резкого обвала холода нет», — пояснила синоптик.

Накануне Позднякова говорила, что первый снег в Москве с наибольшей вероятностью может выпасть 30 или 31 октября.

В конце сентября снег покрыл не менее 30% России. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, из-за установившейся холодной погоды снег в ближайшее время не растает. Он отметил, что наличие снежного покрова в северных районах Сибири и Дальнего Востока соответствует типичным климатическим условиям для этого времени года.

Ранее почти 30 человек застряли в пабе из-за снегопада.