Синоптик рассказала, когда в Москве начнется снегопад

Синоптик Позднякова: первый снег может выпасть в Москве в конце октября
Владимир Астапкович/РИА Новости

Жителям Москвы следует ожидать первого снегопада в конце октября. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в интервью РИА Новости.

«Все (прогнозные. — прим. ред.) модели показывают, что вероятность выпадения первого снега в последних числах октября велика. Ну, собственно говоря, это и климатические сроки, когда у нас не просто выпадает снег, первый снег, а когда устанавливается временный снежный покров», -— отметила Позднякова.

По прогнозам синоптика, первый снег с наибольшей вероятностью может выпасть 30 или 31 октября.

В конце сентября снег покрыл не менее 30% России. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, из-за установившейся холодной погоды снег в ближайшее время не растает. Он отметил, что наличие снежного покрова в северных районах Сибири и Дальнего Востока соответствует типичным климатическим условиям для этого времени года.

В то же время выпадение снега на Урале синоптик назвал явлением нечастым.

Ранее почти 30 человек застряли в пабе из-за снегопада.

