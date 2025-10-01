На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индонезии произошло землетрясение

BMKG: землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине 163 км в Индонезии
Karsten Wrobel/imageBROKER/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине 163 километров неподалеку от города Тиакур (Индонезия). Об этом сообщает местное сейсмологическое и метеорологическое агентство BMKG.

«Эпицентр землетрясения находился в море, в 77 км к северо-востоку от Тиакура. Магнитуда составила 6,1, глубина — 163 км», — говорится в сообщении.

По данных специалистов, сейсмологическое явление произошло в среду, 1 октября, в 20:49 по местному времени (16:49 по мск). Сообщается, что есть вероятность афтершоков после землетрясения, но отсутствует вероятность возникновения цунами.

Информация о пострадавших и последствиях землетрясения не приводятся.

Сильнейшее за последнее десятилетие наводнение на Бали произошло в результате проливных дождей, обрушившихся на остров 8 и 9 сентября. По информации местных властей, разгул стихии не пережили около 20 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести. На острове был введен режим чрезвычайного положения сроком на одну неделю.

Ранее на Камчатке произошло новое землетрясение.

