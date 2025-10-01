В Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине 163 километров неподалеку от города Тиакур (Индонезия). Об этом сообщает местное сейсмологическое и метеорологическое агентство BMKG.

«Эпицентр землетрясения находился в море, в 77 км к северо-востоку от Тиакура. Магнитуда составила 6,1, глубина — 163 км», — говорится в сообщении.

По данных специалистов, сейсмологическое явление произошло в среду, 1 октября, в 20:49 по местному времени (16:49 по мск). Сообщается, что есть вероятность афтершоков после землетрясения, но отсутствует вероятность возникновения цунами.

Информация о пострадавших и последствиях землетрясения не приводятся.

Сильнейшее за последнее десятилетие наводнение на Бали произошло в результате проливных дождей, обрушившихся на остров 8 и 9 сентября. По информации местных властей, разгул стихии не пережили около 20 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести. На острове был введен режим чрезвычайного положения сроком на одну неделю.

