На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о повреждении одной из тепловых электростанций

«ДТЭК»: повреждено оборудование одной из ТЭС на Украине
true
true
true
close
Сергей Батурин/РИА Новости

На Украине повреждено оборудование одной из тепловых электростанций (ТЭС). Об этом сообщила украинская энергетическая компания «ДТЭК» в своем Telegram-канале.

Специалисты оценили повреждения как серьезные.

При этом не уточняется, о какой станции идет речь.

Сегодня Telegram-канал «Повернутые на войне» написал, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар корректируемыми авиабомбами по Криворожской теплоэлектростанции на Украине. В сообщении утверждается, что это первое за время специальной военной операции применение такого типа вооружений по объекту энергетической инфраструктуры. Удар был нанесен с расстояния примерно 33 километра от линии боевого соприкосновения.

5 октября ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике Украины. Предварительно, были задействованы около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и два «Кинжала». Удары были нанесены по объектам энергетики в Одессе, Львове, Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой областях и Запорожье. Во Львове прогремело около 25 взрывов, зафиксированы мощные пожары, часть города осталась без света. По предварительным данным, поражены сортировочные ж/д станции и склады вооружения в районе аэропорта.

Ранее на Украине из-за детонации боеприпаса произошел взрыв в поезде.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами