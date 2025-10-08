На Украине сообщили о повреждении одной из тепловых электростанций

На Украине повреждено оборудование одной из тепловых электростанций (ТЭС). Об этом сообщила украинская энергетическая компания «ДТЭК» в своем Telegram-канале.

Специалисты оценили повреждения как серьезные.

При этом не уточняется, о какой станции идет речь.

Сегодня Telegram-канал «Повернутые на войне» написал, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар корректируемыми авиабомбами по Криворожской теплоэлектростанции на Украине. В сообщении утверждается, что это первое за время специальной военной операции применение такого типа вооружений по объекту энергетической инфраструктуры. Удар был нанесен с расстояния примерно 33 километра от линии боевого соприкосновения.

5 октября ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике Украины. Предварительно, были задействованы около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и два «Кинжала». Удары были нанесены по объектам энергетики в Одессе, Львове, Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой областях и Запорожье. Во Львове прогремело около 25 взрывов, зафиксированы мощные пожары, часть города осталась без света. По предварительным данным, поражены сортировочные ж/д станции и склады вооружения в районе аэропорта.

