ВС России ударили авиабомбами по Криворожской ТЭС

«Повернутые на войне»: ВС РФ нанесли удар авиабомбами по Криворожской ТЭС
РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар корректируемыми авиабомбами по Криворожской теплоэлектростанции. Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне».

В сообщении утверждается, что это первое за время специальной военной операции применение такого типа вооружений по объекту энергетической инфраструктуры.

Удар был нанесен с расстояния примерно 33 километра от линии боевого соприкосновения. Это попало на видео, которое опубликовано в Telegram-канале.

Официальной информации о произошедшем от российских или украинских властей пока не поступало.

5 октября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по энергетике Украины. Предварительно, были задействованы около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и 2 «Кинжала». Удары были по объектам энергетики в Одессе, Львове, Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой областях и Запорожье. Во Львове прогремело около 25 взрывов, зафиксированы мощные пожары, часть города осталась без света. По предварительным данным, поражены сортировочные ж/д станции и склады вооружения в районе аэропорта.

Ранее президент России Владимир Путин назвал число населенных пунктов, взятых ВС РФ в 2025 году.

СВО: последние новости
