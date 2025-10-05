СМИ: российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины

Вооруженные силы России прошедшей ночью нанесли массированный удар по энергетике Украины. Предварительно, были задействованы около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и 2 «Кинжала», пишет Life, ссылаясь на SHOT.

«Удары были по объектам энергетики в Одессе, Львове, Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой областях и Запорожье. Во Львове прогремело около 25 взрывов, зафиксированы мощные пожары, часть города осталась без света. По предварительным данным, поражены сортировочные ж/д станции и склады вооружения в районе аэропорта», — сказано в посте.

Кроме того, по данным СМИ, российские войска ударили по железнодорожной инфраструктуре в Сумской области. По предварительной информации, поражены Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Утром 5 октября украинские издания «Общественное» и РБК-Украина писали, что во Львове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Местных жителей тогда призвали не покидать свои квартиры. Мэр Львова Андрей Садовой сообщал о работе систем противовоздушной обороны.

Как передавало Суспiльне, взрывы раздавались также в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, в Чернигове и Хмельницкой области.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске.