На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Воронеже полицейским пришлось открыть огонь по подозреваемому

В Воронеже полицейские открыли огонь по подозреваемому в разбое мужчине
true
true
true
close
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники полиции открыли огонь при задержании в центре Воронежа. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести Воронеж».

По информации СМИ, преследуемый мужчина попытался скрыться у дома №3 на улице Арсенальной. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие.

В результате инцидента никто не пострадал. По данным журналистов, задержанный проходит подозреваемым по уголовному делу о разбое.

В августе в Архангельской области при задержании подозреваемого в поджоге релейного шкафа пострадали двое полицейских. В управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу рассказали, что правоохранители намеревались задержать неоднократно судимого 47-летнего мужчину.

До этого в Московском метро пассажир напал с ножом на охранника. Сотрудник службы безопасности перед закрытием станции «ЦСКА» Большой кольцевой линии попросил спящего на лавке мужчину покинуть вестибюль. В ответ злоумышленник распылил в его сторону содержимое аэрозольного баллончика и нанес несколько ударов ножом в шею и руки.

Ранее сотрудница новосибирского отеля пострадала в результате конфликта со стрельбой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами