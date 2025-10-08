В Воронеже полицейским пришлось открыть огонь по подозреваемому

В Воронеже полицейские открыли огонь по подозреваемому в разбое мужчине

Сотрудники полиции открыли огонь при задержании в центре Воронежа. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести Воронеж».

По информации СМИ, преследуемый мужчина попытался скрыться у дома №3 на улице Арсенальной. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие.

В результате инцидента никто не пострадал. По данным журналистов, задержанный проходит подозреваемым по уголовному делу о разбое.

В августе в Архангельской области при задержании подозреваемого в поджоге релейного шкафа пострадали двое полицейских. В управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу рассказали, что правоохранители намеревались задержать неоднократно судимого 47-летнего мужчину.

До этого в Московском метро пассажир напал с ножом на охранника. Сотрудник службы безопасности перед закрытием станции «ЦСКА» Большой кольцевой линии попросил спящего на лавке мужчину покинуть вестибюль. В ответ злоумышленник распылил в его сторону содержимое аэрозольного баллончика и нанес несколько ударов ножом в шею и руки.

Ранее сотрудница новосибирского отеля пострадала в результате конфликта со стрельбой.