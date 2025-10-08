В российском регионе спрогнозировали резкий рост цен на АЗС

В Новосибирской области сеть автозаправочных станций (АЗС) «Прайм» объявила о приостановке продажи бензина марки АИ-92, объяснив это отсутствием поставок топлива с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а также плановыми ремонтами на НПЗ страны. Президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области «Сибирь-ГСМ» Сергей Ланских в беседе с Сиб.фм прокомментировал ситуацию.

Эксперт отметил, что, к примеру, отгрузка продукции Омского НПЗ по железной дороге на данный момент прекращена. Это связано с прилетами беспилотных летательных аппаратов по НПЗ, расположенным в европейской части страны, что заставляет предприятие переориентировать свои поставки на запад России.

«Не исключаются остановки различных сетей, так как топливо до конца недели находится у них на остатках, а если появится, то по более высоким ценам, с учетом обновления биржевых рекордов», — сказал Ланских.

При этом он подчеркнул, что нефтетрейдеры прилагают все усилия, чтобы избежать отраслевого коллапса.

6 октября в Московской топливной ассоциации сообщили, что автомобильное горючее значительно дорожает на АЗС Москвы вторую неделю подряд, темпы роста по итогам прошлой недели достигли одних из самых высоких отметок в текущем году. По данным специалистов, стоимость Аи-92 выросла на 43 копейки и достигла 60,4 руб./литр. Аи-95 за неделю подорожал на 39 копеек, до 66,65 руб./литр.

До этого стало известно, что в Хабаровском крае автомобилисты начали записываться в очереди за бензином по спискам, а в Крыму ввели лимит 30 литров на отпуск топлива на АЗС.

Ранее ФАС призвали проверить поставщиков топлива из-за роста цен.