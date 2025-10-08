На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе спрогнозировали резкий рост цен на АЗС

Аналитик Лацких: в Новосибирской области резко вырастут цены на АЗС
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

В Новосибирской области сеть автозаправочных станций (АЗС) «Прайм» объявила о приостановке продажи бензина марки АИ-92, объяснив это отсутствием поставок топлива с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а также плановыми ремонтами на НПЗ страны. Президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области «Сибирь-ГСМ» Сергей Ланских в беседе с Сиб.фм прокомментировал ситуацию.

Эксперт отметил, что, к примеру, отгрузка продукции Омского НПЗ по железной дороге на данный момент прекращена. Это связано с прилетами беспилотных летательных аппаратов по НПЗ, расположенным в европейской части страны, что заставляет предприятие переориентировать свои поставки на запад России.

«Не исключаются остановки различных сетей, так как топливо до конца недели находится у них на остатках, а если появится, то по более высоким ценам, с учетом обновления биржевых рекордов», — сказал Ланских.

При этом он подчеркнул, что нефтетрейдеры прилагают все усилия, чтобы избежать отраслевого коллапса.

6 октября в Московской топливной ассоциации сообщили, что автомобильное горючее значительно дорожает на АЗС Москвы вторую неделю подряд, темпы роста по итогам прошлой недели достигли одних из самых высоких отметок в текущем году. По данным специалистов, стоимость Аи-92 выросла на 43 копейки и достигла 60,4 руб./литр. Аи-95 за неделю подорожал на 39 копеек, до 66,65 руб./литр.

До этого стало известно, что в Хабаровском крае автомобилисты начали записываться в очереди за бензином по спискам, а в Крыму ввели лимит 30 литров на отпуск топлива на АЗС.

Ранее ФАС призвали проверить поставщиков топлива из-за роста цен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами