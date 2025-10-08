Коммунисты попросили ФАС проверить поставщиков топлива из-за роста цен

ФАС попросили проверить работу поставщиков бензина и дизельного топлива из-за резкого роста цен. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сенатора Айрата Гибатдинова.

Письмо на имя главы ФАС Максима Шаскольского было направлено по инициативе руководства думской фракции КПРФ.

В нем говорится, что темпы роста цен на топливо в последнюю неделю достигли самых высоких отметок в 2025 году, что вызывает множество вопросов. Рост цен с начала года вдвое опережает официальную инфляцию и составляет 9,22%, и больше всего от этой ситуации страдают, в частности, сельские жители и сельхозпроизводители, подчеркивают парламентарии.

Авторы инициативы попросили провести проверку соблюдения антимонопольного законодательства поставщиками топлива, а также рассмотреть предложение о делегировании правительству РФ права устанавливать предельно допустимые розничные цены на моторное топливо в условиях их значительного роста.

6 октября в Московской топливной ассоциации сообщили, что автомобильное топливо значительно дорожает на АЗС Москвы вторую неделю подряд, темпы роста по итогам прошлой недели достигли одних из самых высоких отметок в текущем году. По данным специалистов, стоимость Аи-92 выросла на 43 копейки и достигла 60,4 руб. за литр. Аи-95 за неделю подорожал на 39 копеек, до 66,65 руб. за литр.

Ранее Минфин заявил, что демпферный механизм эффективен и меняться не будет.