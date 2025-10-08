По факту атаки ВСУ на поселок в Белгородской области возбудили уголовное дело

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК РФ возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на поселок Маслова Пристань
Вячеслав Гладков/Telegram

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Маслова Пристань в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК. Они фиксируют обстоятельства совершенного украинскими войсками преступления, допрашивают очевидцев и назначают необходимые экспертизы. Специалистам предстоит установить не только все детали произошедшего, но и личности причастных к атаке военных ВСУ.

Маслова Пристань в Белгородской области подверглась удару утром 8 октября. По последней информации, в результате атаки пострадали 10 женщин. Семерых из них доставили в медицинские учреждения в Белгороде, еще троим медицинская помощь была оказана на месте. Кроме того, троих человек — двух мужчин и одну женщину — спасти не удалось.

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в поселке было частично разрушено здание социального объекта. Также повреждения получили два многоквартирных дома и пять автомобилей.

Ранее в Белгородской области во время обстрела ВСУ пострадал заместитель главы поселения Мокрая Орловка.

Обстрелы Белгородской области
