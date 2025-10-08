В белгородском поселке Маслова Пристань выросло число пострадавших при атаке ВСУ

Гладков: число пострадавших при атаке ВСУ на Маслову Пристань выросло до 10

Количество пострадавших в результате атаки украинских войск на поселок Маслова Пристань в Шебекинском округе Белгородской области увеличилось до 10. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Семь женщин доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Состояние одной из них медики оценивают как тяжелое», — отметил глава российского субъекта.

Он добавил, что еще трем женщинам уже оказали необходимую медицинскую помощь. Врачи отпустили их на амбулаторное лечение.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Масловой Пристани утром 8 октября. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, потом число раненых выросло до девяти. Кроме того, троих человек — двух мужчин и одну женщину — спасти не удалось.

Как рассказал Гладков, из-за действий украинских войск в поселке было частично разрушено здание социального объекта и повреждены два многоквартирных дома. Пять автомобилей оказались посечены осколками. Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных и аварийных служб, а также бойцы самообороны, представители администрации и бригады скорой помощи.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадали два человека.