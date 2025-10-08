На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Белгородской области уточнил число пострадавших при атаке ВСУ

Гладков: в Масловой Пристани при атаке ВСУ пострадали девять женщин
true
true
true

Девять женщин пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Маслова Пристань в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава российского субъекта рассказал, что он вместе с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым лично побывал на месте происшествия. По его словам, из-за действий украинских войск было частично разрушено здание социального объекта и повреждены два многоквартирных дома. Также пять автомобилей оказались посечены осколками.

«Девять мирных жительниц получили ранения: четыре женщины получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых, предварительно, диагностированы баротравмы», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что в настоящее время бригады скорой помощи транспортируют четверых пострадавших в больницы в Белгороде. Еще одной раненой медицинская помощь была оказана на месте, остальных женщин доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Как отметил Гладков, для жителей поврежденного дома был организован пункт временного размещения. Специалисты уже проводят поквартирный обход здания, в ближайшее время будет дана оценка разрушениям и определен дальнейший ход работ.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных и аварийных служб, бригады скорой помощи, бойцы самообороны и представители администрации.

Маслова Пристань подверглась атаке ВСУ утром 8 октября. Изначально губернатор Белгородской области сообщил об одном пострадавшем, впоследствии количество раненых увеличилось. Кроме того, еще три человека — двое мужчин и одна женщина — не выжили.

Ранее в Белгородской области при обстреле со стороны украинских войск пострадал ребенок.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами