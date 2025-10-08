Глава Белгородской области уточнил число пострадавших при атаке ВСУ

Гладков: в Масловой Пристани при атаке ВСУ пострадали девять женщин

Девять женщин пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Маслова Пристань в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава российского субъекта рассказал, что он вместе с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым лично побывал на месте происшествия. По его словам, из-за действий украинских войск было частично разрушено здание социального объекта и повреждены два многоквартирных дома. Также пять автомобилей оказались посечены осколками.

«Девять мирных жительниц получили ранения: четыре женщины получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых, предварительно, диагностированы баротравмы», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что в настоящее время бригады скорой помощи транспортируют четверых пострадавших в больницы в Белгороде. Еще одной раненой медицинская помощь была оказана на месте, остальных женщин доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Как отметил Гладков, для жителей поврежденного дома был организован пункт временного размещения. Специалисты уже проводят поквартирный обход здания, в ближайшее время будет дана оценка разрушениям и определен дальнейший ход работ.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных и аварийных служб, бригады скорой помощи, бойцы самообороны и представители администрации.

Маслова Пристань подверглась атаке ВСУ утром 8 октября. Изначально губернатор Белгородской области сообщил об одном пострадавшем, впоследствии количество раненых увеличилось. Кроме того, еще три человека — двое мужчин и одна женщина — не выжили.

Ранее в Белгородской области при обстреле со стороны украинских войск пострадал ребенок.