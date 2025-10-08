Бывший судья Момотов заявил, что никогда не занимался бизнесом

Момотов: я никогда не занимался предпринимательской деятельностью

Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов в ходе заседания заявил, что никогда не занимался предпринимательской деятельностью и не имеет отношения к отелям Marton. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Момотова, в 2007 году он познакомился с предпринимателем Андреем Марченко. На тот момент Момотов не был судьей. Он рассказал, что Марченко обратился с предложением купить недостроенный объект.

«Я вложил 2 миллиона рублей, это были мои накопленные средства, так как я получал хорошие деньги. Марченко достроил объект и, будучи отельером, открыл мини-отель. Я получил долю, которую подарил своей матери, которую в свою очередь выкупил Марченко», — рассказал судья в отставке.

Момотов добавил, что с 2018 года его мать не является собственником.

В то же время представитель Генпрокуратуры в ходе заседания заявил, что сеть отелей Marton связана с организацией предоставления нелегальных интимных услуг.

В конце сентября московский суд арестовал имущество Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей. Кроме того, отправлен под стражу компаньон экс-судьи Андрей Марченко – вместе с ним, по версии следствия, Момотов незаконно владел сетью отелей Marton.

Сам отставной судья пришел в суд для обсуждения иска, рассмотрение дела начнется 8 октября. Все обвинения юрист отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывшему судье ВС Момотову ограничили выезд из России.