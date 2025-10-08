СК опубликовал видео с места убийства архитектора Супоницкого

Следственный комитет опубликовал в Telegram-канале видео с места убийства архитектора Александра Супоницкого.

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)», — говорится в сообщении ведомства.

Криминалисты осматривают место преступления, фиксируют следы происшествия.

Днем 8 октября Telegram-канал Shot сообщил, что 50-летний сосед застрелил 70-летнего архитектора Супоницкого в подъезде жилого дома в ЖК «Царская столица» на глазах его 10-летней дочери.

Ребенка убийца не тронул. После совершения преступления он поджег свою квартиру. Местные жители рассказали, что у Супоницкого с мужчиной был давний конфликт.

