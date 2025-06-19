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Вице-губернатора Ленинградской области нашли застреленным

Вице-губернатора Ленобласти Петрова нашли мертвым в его загородном доме
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Пресс-служба администрации Ленинградской области

Вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров обнаружен мертвым в собственном загородном доме в деревне Юкки Всеволожского района. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Тело чиновника нашли 19 июня с огнестрельным ранением, следов взлома в доме при этом нет. Предполагается, что ранение мужчина получил во время чистки ружья.

Игорь Петров занимал пост вице-губернатора Ленинградской области с 2017 года. Сначала руководил аппаратом главы региона, а с 2024 года стал представлять губернатора в Законодательном собрании.

До этого сообщалось, что депутат Госдумы первого созыва Виктор Таланов упал замертво возле своего дома в Санкт-Петербурге. Мужчина ощутил недомогание, прохожие вызвали ему скорую помощь, однако к приезду бригады депутат умер. Стало известно, что Таланов лечился от онкологического заболевания последние годы. В 90-е годы Таланов возглавлял Петербургское отделение Демократической партии.

Ранее бывший замначальника тюменского УБОП впал в кому в Таиланде и умер.

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