В Санкт-Петербурге мужчина застрелил известного архитектора Супоницкого

Shot: в Петербурге застрели архитектора Супоницкого на глазах дочери

В Санкт-Петербурге мужчина застрелил известного архитектора Александра Супоницкого на глазах у его дочери, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, 50-летний сосед встретил 70-летнего архитектора в подъезде дома в ЖК «Царская столица».

«Он поставил архитектора на колени и выстрелил ему в затылок из карабина. Ребенка не тронул, девочка убежала в квартиру», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после убийства мужчина поджег квартиру. Местные жители рассказали, что у Супоницкого с мужчиной был давний конфликт. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Супоницкий известен тем, что спроектировал в Санкт-Петербурге станции метро «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы», Невскую ратушу и яхт-клуб «Восточный».

