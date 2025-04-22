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Бывший замначальника тюменского УБОП впал в кому в Таиланде и умер

Экс-замначальника тюменского УБОП Шаров впал в кому в Таиланде и скончался
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Kyodo/Reuters

В больнице Таиланда умер бывший заместитель начальника тюменского управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Григорий Шаров. Об этом в беседе с URA.RU сообщил депутат тюменской облдумы Роман Чуйко.

«К сожалению, сегодня поступила информация, что он скончался в госпитале, куда его перевезли. Ему стало хуже», — сказал депутат.

Он заявил, что облдума прорабатывает вопрос доставки тела в Тюмень с правительством региона и страховыми компаниями.

По информации издания, Шаров впал в кому 25 марта во время отдыха в Таиланде. После этого его доставили в одну из больниц города Паттайя. Спустя несколько дней у мужчины случился инсульт. Местные врачи отказывались отправлять его в Россию. По словам медиков, длительный перелет мог крайне негативно сказаться на состоянии здоровья пациента. Позднее его перевели в более современную больницу в Бангкоке.

В декабре сообщалось, что 58-летний россиянин погиб в Таиланде в результате наезда гидроцикла, которым управлял 25-летний гражданин Австрии. Он в последствии был арестован по решению суда.

Ранее известный комик рассказал, что впал в кому на три дня после ДТП в Москве.

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