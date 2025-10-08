На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван предполагаемый убийца Супоницкого

SHOT: убийцей Супоницкого мог быть его сосед
Группа компаний «СУАРТ»

Вероятным убийцей известного питерского архитектора Александра Супоницкого мог быть его знакомый Константин Козырев, который жил этажом ниже убитого. Об этом сообщает сообщает Life со ссылкой на канал SHOT.

«По нашим данным, 49-летний Козырев — экс-замдиректора по финансам инвестиционно-строительного холдинга «Петротрест», до 2013 года занимал должность в компании ЗАО «Фирма Петротрест-Монолит»», — говорится в публикации.

По данным источников, в 2015 году против Козырева было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере. Как пишет SHOT, мужчина включил в налоговые декларации компании по налогу на прибыль организаций заведомо ложные данные.

По информации источника, у Козырева также было оформлено ИП в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности.

Официального подтверждения этой версии на момент публикации материала не было.

8 октября в Санкт-Петербурге мужчина застрелил Супоницкого на глазах у его дочери.

Сообщалось, что 50-летний сосед встретил 70-летнего архитектора в подъезде дома в ЖК «Царская столица», поставил Супоницкого на колени и выстрелил ему в затылок из карабина. Затем убийца поджег квартиру. Дочь архитектора убийца пощадил. После ликвидации возгорания пожарные нашли два тела. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее бывший замначальника тюменского УБОП впал в кому в Таиланде и умер.

