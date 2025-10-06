В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали два человека

Гладков: два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на село Ясные Зори

В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сельхозпредприятие в селе Ясные Зори Белгородского района Белгородской области пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчине с осколочным ранением руки и женщине с баротравмой и множественными осколочными ранениями плеча оказана помощь в Октябрьской районной больнице. Для дальнейшего обследования и лечения они доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал глава региона.

Гладков добавил, что также украинские войска атаковали поселки Октябрьский и Политотдельский, а также села Никольское и Неччаевка. В результате ударов были посечены задние двери грузового автомобиля, повреждены забор коммерческого объекта и крыша частного дома, выбиты окна в производственном помещении.

В Шебекинском округе, по словам губернатора, атакам подверглись села Червона Дибровка и Новая Таволжанка. Там, по информации главы региона, беспилотники ударили по парковке одного из предприятий и по частному дому. В результате были повреждены восемь автомобилей, а также остекление, фасад, навес и входная дверь здания.

Помимо этого, отметил Гладков, шесть беспилотников атаковали город Грайворон. При этом в Волоконовском районе ударам подверглись хутор Плотвянка, села Тишанка и Борисовка.

Ранее власти Белгородской области рассказали о ходе восстановительных работ после атак ВСУ.