Вызволенная из рабства в Мьянме россиянка вылетела из Бангкока в Москву

РИА: россиянка, освобожденная из кол-центра в Мьянме, вылетела в Москву
Кадр из видео/Telegram-канал «Посольство России в Таиланде»

Россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная освобожденная из рабства в Мьянме, вылетела из Бангкока в Москву прямым рейсом «Аэрофлота». Об этом сообщает РИА Новости.

7 октября Очирнимаеву, которую незаконно вывезли из Таиланда в Мьянму, вернули в Бангкок и передали российским дипломатам.

Как рассказал посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, девушке обещали работу моделью, которая на деле оказалась рабством в мошенническом кол-центре. После прибытия в королевство россиянку вывезли в Мьянму, где она должна была «разводить» людей на деньги.

Как рассказали в диппредставительстве, в некоторых странах региона действует транснациональная преступная сеть, которая вербует иностранных граждан, в том числе россиян, под предлогом трудоустройства в Таиланде. Некоторых после прохождения «онлайн-собеседования» приглашают в Бангкок, откуда незаконно вывозят в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.

Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников заявил, что большое число россиян может находиться в рабстве за границей. По его словам, запрос о расследовании деятельности по вовлечению граждан РФ в рабство будет подан в Следственный комитет (СК).

Ранее мать вызволенной из рабства в Мьянме россиянки рассказала о состоянии дочери.

