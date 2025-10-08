Turkish Airlines назвала причины задержки рейсов из Антальи в Россию

Turkish Airlines: рейсы из Антальи в Россию задержали на фоне корректировки дат

Причиной задержки рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург стала «корректировка дат и времени вылетов». Об этом сообщили РИА Новости в Turkish Airlines.

Изначально в пресс-службе авиакомпании заявили, что задержка рейсов связана с «операционными изменениями».

«Операционные изменения — это корректировка дат и времени рейсов», — уточнили там.

В пресс-службе отметили, что задержанные рейсы будут выполнены в ближайшее время.

Напомним, 7 октября сотни россиян, которые должны были вылететь рейсами Turkish Airlines в российские города, столкнулись с задержкой рейсов. Причины им не объяснили.

8 октября РИА Новости сообщило, что часть российских туристов, которые накануне не смогли вылететь из Антальи (Турция) в Москву и Санкт-Петербург на фоне переносов рейсов, доставили в аэропорт для вылета на родину. Сообщалось, что в настоящий момент туристы находятся в аэропорту и ожидают начала регистрации.

Ранее российским туристам в Анталье предложили вернуть покупки из дьюти-фри.