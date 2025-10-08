Российским туристам в Анталье предложили вернуть покупки из дьюти-фри

Российским туристам, ожидающим вылета из аэропорта Антальи, предложили вернуть покупки, сделанные в дьюти-фри, и получить свой багаж. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о пассажирах рейсов Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург, которые не могут вылететь из Турции уже более четырех часов.

«У кого есть дьюти-фри — возвращаете все покупки, возвращаетесь сюда (обратно), вас заберут на паспортный контроль, потом вам выдадут багаж обратно, потому что нужно его забрать», — заявил представитель аэропорта.

После получения багажа туристов направят на специальную стойку для получения ваучеров и информации о трансфере. Аналогичную процедуру проведут для пассажиров еще четырех задержанных рейсов авиакомпании. В аэропорту отметили, что процесс организуют поэтапно, чтобы избежать скопления людей.

Как сообщили в Turkish Airlines, задержки авиарейсов в российские города связаны с «операционными изменениями», на ряде маршрутов из Антальи в Россию запланированы замещающие рейсы.

