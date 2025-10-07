На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Turkish Airlines объяснила задержки рейсов в Россию «операционными изменениями»

На ряде маршрутов из Антальи в Россию запланированы замещающие рейсы
Lefteris Pitarakis/AP

Задержки авиарейсов Turkish Airlines в российские города связаны с «операционными изменениями», на ряде маршрутов из Антальи в Россию запланированы замещающие рейсы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

7 октября сотни россиян, которые должны были вылететь рейсами Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург, столкнулись с задержкой рейсов. Причины им не объяснили.

В авиакомпании заявили агентству, что утром были введены операционные изменения в рейсах из Антальи в российские города.

«На некоторых маршрутах будут замещающие рейсы с новыми номерами», – сказал представитель Turkish Airlines, добавив, что пассажиры были проинформированы об этом этом.

4 октября сообщалось, что российские туристы застряли в Турции из-за вспышки вируса Коксаки.

Туристы рассказали, что по прилету поселились в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в городе Сиде и спустя несколько дней их самочувствие ухудшилось. Позже у них выявили соотвутствующий вирус и запретили посещать общие зоны в отеле.

Ранее россиян предупредили о подорожании авиабилетов.

