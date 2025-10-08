Застрявших в Турции россиян доставили в аэропорт

Часть российских туристов, которые накануне не смогли вылететь из Антальи (Турция) в Москву и Санкт-Петербург на фоне переносов рейсов, доставили в аэропорт для вылета на родину. Об этом сообщает РИА Новости.

Незадолго до этого пассажирам рейсов в российские города предложили вернуть покупки, сделанные в дьюти-фри, и получить свой багаж. После этого россиян заселили в отель и предоставили им питание.

По данным агентства, в настоящий момент туристы находятся в аэропорту и ожидают начала регистрации.

Напомним, 7 октября сотни россиян, которые должны были вылететь рейсами Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург, столкнулись с задержкой рейсов. Причины им не объяснили.

Как сообщили в Turkish Airlines, задержки авиарейсов в российские города связаны с «операционными изменениями», на ряде маршрутов из Антальи в Россию запланированы замещающие рейсы.

