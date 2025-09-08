На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Часть фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО заключила соглашение со следствием

Часть подозреваемых в хищении денег у бойцов СВО пошла на досудебное соглашение
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Несколько человек, проходящих по уголовному делу о хищении денег в столичном аэропорту Шереметьево у бойцов специальной военной операции (СВО), заключили досудебное соглашение со следствием. Об этом, ссылаясь на знакомый с расследованием дела информированный источник, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в деле есть фигуранты, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении них планируется выделить и направить в конце года в суд.

3 сентября стало известно, что фигурант уголовного дела о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево Дмитрий Боглаев изъявил желание отправиться в зону специальной военной операции.

В этот же день сообщалось, что сумма ущерба по уголовному делу о серийных кражах денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево увеличилась до трех миллионов рублей.

В начале мая стало известно, что после серии хищений у участников специальной военной операции Шереметьево возбуждено уголовное дело в отношении почти 20 человек. Большинство эпизодов мошенничества касалось завышения цен на такси.

Ранее было завершено расследование махинаций с ранениями ради выплат в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами