Часть фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО заключила соглашение со следствием

Часть подозреваемых в хищении денег у бойцов СВО пошла на досудебное соглашение

Несколько человек, проходящих по уголовному делу о хищении денег в столичном аэропорту Шереметьево у бойцов специальной военной операции (СВО), заключили досудебное соглашение со следствием. Об этом, ссылаясь на знакомый с расследованием дела информированный источник, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в деле есть фигуранты, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении них планируется выделить и направить в конце года в суд.

3 сентября стало известно, что фигурант уголовного дела о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево Дмитрий Боглаев изъявил желание отправиться в зону специальной военной операции.

В этот же день сообщалось, что сумма ущерба по уголовному делу о серийных кражах денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево увеличилась до трех миллионов рублей.

В начале мая стало известно, что после серии хищений у участников специальной военной операции Шереметьево возбуждено уголовное дело в отношении почти 20 человек. Большинство эпизодов мошенничества касалось завышения цен на такси.

Ранее было завершено расследование махинаций с ранениями ради выплат в зоне СВО.