Группу попрошаек, обманувших бойцов СВО в Шереметьево, арестовали

Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В рамках уголовного расследования хищения средств у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево была задержана группа лиц, занимавшихся попрошайничеством. Они просили у военных средства на приобретение авиабилетов, но полученные деньги использовали в личных целях, сообщил РИА Новости источник.

«Эти просители, подобно таксистам, фигурирующим в этом же уголовном деле, обманывали участников специальной военной операции. Часть из них (попрошаек) уже арестована, остальные избежали ответственности по невыясненным причинам», — отметил собеседник.

По его сведениям, первоначально в материалах оперативной работы правоохранительных органов значилось порядка 15 «попрошаек», однако в настоящее время их число в рамках расследования уменьшилось. Точное количество не называется.

Один из пострадавших солдат, следовавший через московский аэропорт транзитом из района проведения спецоперации, заявил, что в Шереметьево к нему обратилась девушка с просьбой предоставить ей 15 тыс. рублей на покупку билета для себя и своей сестры, так как они якобы пропустили свой рейс. Она обещала возместить ущерб по прибытии в пункт назначения, однако обещание не было выполнено.

Всего по этому делу задержаны около 30 человек, в том числе предполагаемый организатор преступной группировки Алексей Кабочкин и другие члены организованного преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что полицейские по делу о хищениях в Шереметьево закрывали глаза на инциденты.

