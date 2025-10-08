На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ряд городов ЛНР оказались обесточены

В ЛНР несколько городов остались без электроснабжения из-за сбоя
Violeta Santos Moura/Reuters

В Луганской народной республике (ЛНР) несколько городов оказались без электроснабжения из-за системного сбоя. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

«Специалисты проводят восстановительные работы. По предварительным прогнозам, подача электроэнергии возобновится в течение нескольких часов», — говорится в сообщении.

В правительстве ЛНР добавили, что в настоящее время уже ведется поэтапное подключение потребителей.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Запорожской области произошло кратковременное отключение электроэнергии. По его словам, причиной этого стала атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Как отметил глава региона, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры.

Ранее снегопад нарушил электроснабжение в Иркутске и его пригородах.

