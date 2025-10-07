В Запорожской области произошло кратковременное отключение электроэнергии. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, причиной этого стала атака беспилотных летательных аппаратов. В текущий момент энергетики продолжают восстановительные работы на сетях электроснабжения.

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры», — написал Балицкий.

Он добавил, что медицинские учреждения региона работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме.

7 октября сообщалось, что временный административный центр Запорожской области город Мелитополь оказался обесточен. Свет погас во всех районах города, в том числе в многоквартирных домах и учреждениях. Помимо этого, не работают светофоры на автодорогах.

Ранее в Черниговской области Украины без света остались 61 тыс. домов.