В Запорожской области сообщили о восстановлении электроснабжения

В Запорожской области восстановили электроснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков за оперативную работу», — написал он.

Несколькими часам ранее Балицкий рассказал, что в регионе произошло кратковременное отключение электроэнергии. Это произошло из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отметил губернатор, социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания, работали генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры.

Также 7 октября свыше 38 тысяч человек остались без света в Верхнерогачикском, Великолепетихском и Горностаевском муниципальных округах Херсонской области. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, причина — аварийное отключение одной из электроподстанций.

Ранее снегопад нарушил электроснабжение в Иркутске и его пригородах.