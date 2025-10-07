Вызволенная из рабства в Мьянме россиянка служила во ФСИН

Россиянка, освобожденная из плена в Мьянме, служила в Федеральной службы исполнения наказаний. 23-летняя Дашима Очирнимаева имеет звание лейтенанта и является выпускницей ведомственного института ФСИН, сообщает Kp.ru.

Согласно полученным данным, Очирнимаева окончила институт ФСИН и получила специальное образование до того, как стала жертвой международной преступной группы. Ее заманили в Таиланд под видом трудоустройства моделью, после чего переправили в Мьянму и принудили работать в мошенническом колл-центре.

7 октября похищенную в Таиланде россиянку освободили и передали дипломатам.

Как рассказывала СМИ знакомая пострадавшей, девушка приехала в Бангкок из Читы после предложения работы в Telegram-канале. Она планировала работать моделью, но вместо этого ее увезли в лагерь на границе с Мьянмой. Там рабов из разных стран заставляют заниматься мошенничеством. Пленники работают по 16 часов в сутки за еду и подвергаются физическому насилию. В случае, если человек не повинуется требованиям, его бьют и угрожают, что продадут на органы.

