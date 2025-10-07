Институт социальной архитектуры создадут на базе платформы «Россия — страна возможностей»

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Институт социальной архитектуры создадут на базе «России — страны возможностей»
Новый Институт социальной архитектуры будет создан в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом заявил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на II Международном симпозиуме «Создавая будущее», передает ТАСС.

Как пояснил Харичев, институт займется социальным прогнозированием, моделированием и выстраиванием образов будущего.

«Мне кажется, это сегодня крайне актуально», — отметил он, подчеркнув, что платформа РСВ с ее практическими конкурсами и социальными практиками станет оптимальной базой для такой работы.

Платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Владимира Путина как открытое пространство для реализации талантов и профессионального роста.

26 сентября в России открылся прием заявок на второй сезон премии «Россия – страна возможностей». Регистрация открыта на официальном сайте премии до 16 октября 2025 года. Заявку на участие в премии сможет подать любой гражданин России от 18 лет.

Ранее завершилась регистрация на второй сезон конкурса «Это у нас семейное».

