На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Завершилась регистрация на второй сезон конкурса «Это у нас семейное»

Более 726 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное»
true
true
true
close
Shutterstock

Завершился прием заявок на второй сезон конкурса «Это у нас семейное», организованного президентской платформой «Россия – страна возможностей». Об этом сообщила пресс-служба платформы.

За три с половиной месяца на участие в проекте зарегистрировались 726 191 человек, представляющие 196 576 семей из всех 89 регионов России. Также в конкурсе участвуют семьи, проживающие в 82 странах мира.

Победители получат 60 сертификатов на 5 млн рублей, которые можно потратить на улучшение жилищных условий. Кроме того, прошедших в финал наградят путешествиями по России на всю семью.

«Президент России Владимир Путин не зря назвал проект «Это у нас семейное» самым народным. Во втором сезоне конкурс, который в этом году стал частью национального проекта «Семья», снова собрал огромное количество уникальных, самобытных, талантливых семей», – отметила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, в текущий момент участники выполняют задания, связанные с изучением родословной, рассказами о семейных традициях и поиском общих увлечений. Она подчеркнула, что такие проекты способствуют сохранению культурного кода страны.

«Конкурс «Это у нас семейное» вновь доказал, что нет ничего сильнее семейной поддержки и общих традиций. И это не удивительно, ведь он стал самым народным и душевным проектом на нашей платформе. Для многих семей по всей стране он уже стал доброй традицией, не просто соревнованием, а возможностью стать еще ближе, вместе создать новые теплые воспоминания и открыть в себе и своих близких новые таланты», — отметил он.

Впереди участников ждут две недели дистанционного этапа, где каждая семья выполнит творческие задания.

«Мы будем с огромным интересом знакомиться с вашими работами, следить за успехами каждой семьи и с нетерпением ждать обратной связи. Делитесь своими историями, становитесь ближе друг к другу, и пусть этот конкурс подарит вам множество счастливых моментов», — отметил он.

Полуфиналистов определять по итогам дистанционного этапа. Они представят свои регионы в окружных полуфиналах. Информация о допуске семейной команды к следующему этапу будет размещена в личном аккаунте на сайте проекта. Финал пройдет летом 2026 года в День семьи, любви и верности.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами