Завершилась регистрация на второй сезон конкурса «Это у нас семейное»

Более 726 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Завершился прием заявок на второй сезон конкурса «Это у нас семейное», организованного президентской платформой «Россия – страна возможностей». Об этом сообщила пресс-служба платформы.

За три с половиной месяца на участие в проекте зарегистрировались 726 191 человек, представляющие 196 576 семей из всех 89 регионов России. Также в конкурсе участвуют семьи, проживающие в 82 странах мира.

Победители получат 60 сертификатов на 5 млн рублей, которые можно потратить на улучшение жилищных условий. Кроме того, прошедших в финал наградят путешествиями по России на всю семью.

«Президент России Владимир Путин не зря назвал проект «Это у нас семейное» самым народным. Во втором сезоне конкурс, который в этом году стал частью национального проекта «Семья», снова собрал огромное количество уникальных, самобытных, талантливых семей», – отметила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, в текущий момент участники выполняют задания, связанные с изучением родословной, рассказами о семейных традициях и поиском общих увлечений. Она подчеркнула, что такие проекты способствуют сохранению культурного кода страны.

«Конкурс «Это у нас семейное» вновь доказал, что нет ничего сильнее семейной поддержки и общих традиций. И это не удивительно, ведь он стал самым народным и душевным проектом на нашей платформе. Для многих семей по всей стране он уже стал доброй традицией, не просто соревнованием, а возможностью стать еще ближе, вместе создать новые теплые воспоминания и открыть в себе и своих близких новые таланты», — отметил он.

Впереди участников ждут две недели дистанционного этапа, где каждая семья выполнит творческие задания.

«Мы будем с огромным интересом знакомиться с вашими работами, следить за успехами каждой семьи и с нетерпением ждать обратной связи. Делитесь своими историями, становитесь ближе друг к другу, и пусть этот конкурс подарит вам множество счастливых моментов», — отметил он.

Полуфиналистов определять по итогам дистанционного этапа. Они представят свои регионы в окружных полуфиналах. Информация о допуске семейной команды к следующему этапу будет размещена в личном аккаунте на сайте проекта. Финал пройдет летом 2026 года в День семьи, любви и верности.