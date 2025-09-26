Организаторы открыли прием заявок на второй сезон премии «Россия – страна возможностей»

В России открылся прием заявок на второй сезон премии «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба организаторов премии.

Регистрация открыта на официальном сайте премии до 16 октября 2025 года. Заявку на участие в премии сможет подать любой гражданин России от 18 лет.

По словам генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректора Мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина, основу премии составляет сообщество настоящих патриотов страны.

«Для них успех измеряется масштабом создаваемых возможностей для других. Премия сама по себе становится ключевым инструментом формирования национального актива страны», — сказал он.

Во втором сезоне премии появится новая номинация «Регион возможностей», в которой будут отмечены субъекты, которые системно и качественно создают условия для развития граждан.

Бетин добавил, что «участники премии не ищут идеальных условий, а действуют здесь и сейчас, создавая будущее России».

Всего в новом сезоне будет представлено 10 номинаций, среди которых «Экология», «Культура», «Образование» и другие.

В 2024 году на участие в премии было подано более 33 тыс. заявок из 89 регионов и 27 стран мира. В финал прошли 100 человек из 37 регионов России.