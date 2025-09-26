На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Организаторы открыли прием заявок на второй сезон премии «Россия – страна возможностей»

Регистрация на премию «Россия – страна возможностей» продлится до 16 октября
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В России открылся прием заявок на второй сезон премии «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба организаторов премии.

Регистрация открыта на официальном сайте премии до 16 октября 2025 года. Заявку на участие в премии сможет подать любой гражданин России от 18 лет.

По словам генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректора Мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина, основу премии составляет сообщество настоящих патриотов страны.

«Для них успех измеряется масштабом создаваемых возможностей для других. Премия сама по себе становится ключевым инструментом формирования национального актива страны», — сказал он.

Во втором сезоне премии появится новая номинация «Регион возможностей», в которой будут отмечены субъекты, которые системно и качественно создают условия для развития граждан.

Бетин добавил, что «участники премии не ищут идеальных условий, а действуют здесь и сейчас, создавая будущее России».

Всего в новом сезоне будет представлено 10 номинаций, среди которых «Экология», «Культура», «Образование» и другие.

В 2024 году на участие в премии было подано более 33 тыс. заявок из 89 регионов и 27 стран мира. В финал прошли 100 человек из 37 регионов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами