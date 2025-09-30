В Москве произошел сильный пожар в квартире на Варшавском шоссе

В Москве произошёл сильный пожар в квартире на Варшавском шоссе. Очевидцы происшествия поделились кадрами возгорания, которые затем опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».
На видео попал момент, как на шестом этаже дома из окна виден огонь и валит дым.
До этого в одной из школ Кемеровской области в классе загорелась лампа. Инцидент попал на видео, которое позже опубликовал Telegram-канал «Новая Шория».
Возгорание случилось в школе №10 Таштагола. Судя по кадрам, дети в этот момент в классе были, но непосредственно над сыплющей искрами лампой никто не находился. Однако инцидент вызвал у учащихся панику, что попало на видео.
Похожий инцидент произошел в петербургской гимназии. Когда учитель включил свет в кабинете, где должен был пройти урок у пятиклассников, одна из ламп на потолке загорелась.
Ранее стала известна возможная причина задымления в жилом доме в Чувашии.