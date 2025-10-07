На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уральский турбинный завод опроверг пожар на предприятии

Уральский турбинный завод опроверг сообщения о пожаре, он работает штатно
Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга»

На Уральском турбинном заводе в Екатеринбурге не было пожара. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Там заявили, что возгорание произошло в мебельном цеху в районе Эльмаш.

«Уральский турбинный завод работает в штатном режиме, возгорания нет», — сказали в пресс-службе.

7 октября ряд Telegram-каналов сообщили о пожаре в Екатеринбурге, предположительно на территории завода.

На место ЧП прибыло 12 пожарных машин, работают 30 спасателей. В МЧС заявили, что горит кровля здания.

1 октября на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на Московском проспекте в Ярославле, произошел пожар. Комментируя ситуацию, губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что инцидент не связан с атакой украинских беспилотников. По его словам, ЧП носило техногенный характер.

Ранее в Москве в районе бывшего завода ЗИЛ произошел пожар.

