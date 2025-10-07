В Одессе заметили водяной смерч. Об этом пишет украинское издание УНИАН.

На кадрах с места событий видно, как гигантская воронка поднимается от поверхности моря к небу, описывая дугу. Ролик был снят на набережной Одессы, однако на территорию города смерч пока не проник.

Явление возникло на фоне сильных дождей, уже вызвавших подтопления в портовом городе.

В ночь на 30 сентября Одесскую область накрыл сильный ливень, и в городе менее чем за сутки выпала полуторамесячная норма осадков. На этом фоне в Одессе произошел транспортный коллапс, местные коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. Власти ввели в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.

От разгула стихии там пострадали около 800 домов. В городе возникли проблемы с энергоснабжением. К устранению последствий наводнения пришлось привлечь свыше трех тысяч человек.

Ранее в Одессе зафиксировали повреждение объекта энергетической инфраструктуры.