В Одессе из-за наводнения повреждены сотни домов

Кулеба: около 800 домов в Одессе получили повреждения в результате наводнения

Сотни домов получили повреждения в результате наводнения в Одессе на юге Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер по восстановлению страны Алексей Кулеба.

«По состоянию на сегодня зафиксировано почти 800 поврежденных домов — это почти 500 многоэтажек и 300 частных домов», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что обращения от граждан продолжают поступать.

По словам чиновника, в 38 местах в частном секторе города проводятся работы по откачке воды. К текущему моменту сотрудники профильных служб отвели около 900 тыс. кубометров воды, а также вывезли 147 тонн мусора и разобрали 13 поврежденных строительных конструкций.

Кулеба отметил, что в Одессе по-прежнему наблюдаются перебои с электроснабжением. К работам по восстановлению света, а также ликвидации иных последствий наводнения привлекли порядка 3000 человек и 660 единиц техники.

В ночь на 30 сентября Одесскую область накрыл сильный ливень. Глава административного центра региона Геннадий Труханов рассказал, что в городе менее чем за сутки выпала полуторамесячная норма осадков. На этом фоне в Одессе произошел транспортный коллапс, местные коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. Власти ввели в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.

Кулеба заявил, что не выжили 10 человек. В том числе один ребенок.

Ранее в Одессе зафиксировали повреждение объекта энергетической инфраструктуры.