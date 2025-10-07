Жителям Запорожской области поэтапно восстановят подачу электричества

Восстановление подачи электроэнергии в населенных пунктах Запорожской области будет производиться постепенно. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Местные жители неоднократно обращались к губернатору по данному вопросу.

«Напоминаю: во избежание перегрузок на сетях, подключение проводится поэтапно. Подключается один населенный пункт за другим», — написал он.

Временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области, отметил Балицкий.

До этого Балицкий рассказал, что в регионе произошло кратковременное отключение электроэнергии. Это произошло из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также 7 октября свыше 38 тысяч человек остались без света в Верхнерогачикском, Великолепетихском и Горностаевском муниципальных округах Херсонской области. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, причина — аварийное отключение одной из электроподстанций.

Ранее в России пообещали ответить на атаки на Запорожскую АЭС.