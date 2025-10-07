Губернатор назвал сроки восстановления электроснабжения в Запорожской области

Балицкий: электроснабжение в Запорожской области восстановят в течение часа

В Запорожской области скоро восстановят электроснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, поэтапное подключение электроснабжения в области продолжается.

«По предварительным данным специалистов, полностью электроснабжение будет восстановлено в течение часа», — написал чиновник.

Несколькими часам ранее Балицкий сообщил, что в Запорожской области произошло кратковременное отключение электроэнергии. Он заявил, что причиной этого стала атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отметил губернатор, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры.

7 октября сообщалось, что временный административный центр Запорожской области город Мелитополь оказался обесточен. Свет погас во всех районах города, в том числе в многоквартирных домах и учреждениях. Помимо этого, не работают светофоры на автодорогах.

