В Запорожской области нарушено электроснабжение в Мелитополе

ТАСС: Мелитополь в Запорожской области оказался обесточен
Depositphotos

Временный административный центр Запорожской области город Мелитополь оказался обесточен. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, свет погас во всех районах города, в том числе в многоквартирных домах и учреждениях. Помимо этого, не работают светофоры на автодорогах.

Губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале незадолго до этого сообщил о кратковременном отключении электричества. Он призвал местных жителей проявить терпение. По его словам, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания. Губернатор подчеркнул, что электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что после атак Вооруженных сил Украины без электричества остаются около тысячи человек в четырех населенных пунктах.

Он отметил, что аварийные службы продолжают восстанавливать электроснабжение после ударов, нанесенных по региону в последние два дня. По словам Гладкова, энергетики работают без перерыва уже вторую ночь.

Ранее в Черниговской области Украины без света остались 61 тыс. домов.

