Названа сумма ущерба по новому делу против экс-министра Абызова

Сумма ущерба по новому уголовному делу против экс-министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова достигает 394 млн рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

На днях суд арестовал бывшего чиновника по этому делу. Мужчину обвиняют в мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК). При этом сам Абызов заявил, что сам является потерпевшей стороной, лишившейся инвестиций.

Дело было возбуждено еще в марте 2018 года, а его главным фигурантом является бывший топ-менеджер РВК Яна Рязанцева. Абызову предъявили обвинение по этому делу только в сентябре 2025 года. Подсудимый отмечал, что вкладывал свои деньги в занимавшуюся инвестированием компанию Alion.

Бывший министр уже осужден на 12 лет за хищение и вывод крупных сумм за рубеж. По данным следствия, Абызов и другие фигуранты уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве в 2012-2018 годах похитили денежные средства двух энергетических компаний, «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей», в размере 4 млрд рублей.

Также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, в ходе которой они получили доход на сумму 32,5 млрд рублей.

